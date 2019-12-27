13 Октября 2020
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Общество Челябинская область
мусоровоз, мусор, помойка (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске УФАС усматривает в действиях регоператора по обращению с ТКО нарушения закона о защите конкуренции

Челябинское УФАС усматривает признаки нарушения Закона о защите конкуренции в действиях регоператора по обращению с ТКО ООО "Центр коммунального сервиса" из-за невывоза отходов после уборки придомовых территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в УФАС поступили жалобы от жителей из-за отказа "ЦКС" вывозить мусор, который образовался после уборки придомовой территории. Регоператор заявляет, что это не является ТКО, поэтому "Центр коммунального сервиса" не обязан их вывозить. Однако в УФАС с этим мнением не согласны.

Ведомством было принято заключение по делу. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 21 января.

"Отходы, образующиеся в результате уборки придомовой территории, региональный оператор должен вывозить на основании договора на оказание услуги по обращению с ТКО по утвержденному единому тарифу", - считают в УФАС.

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В Челябинске УФАС усматривает в действиях регоператора по обращению с ТКО нарушения закона о защите конкуренции

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Теги: УФАС, регоператор, ТКО, вывоз мусора,



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