13 Октября 2020
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Рабочие &quot;Метростроя&quot; у Смольного (2019) | Фото: youtube.com

Метростроевцам Петербурга перед протестной акцией начали выплачивать долги по зарплате

Сотрудникам компании "Метрострой" начали выплачивать долги по зарплате накануне протестного митинга. Напомним, акция запланирована на 14.30 28 декабря.

Как сообщили в Смольном, на счета компании начали поступать деньги за работы на Лахтинско-Правобережной линии и Фрунзенском радиусе.

На 25 декабря сумма поступлений составила 156 млн рублей. Из них 97 млн рублей изъяты службой судебных приставов на выплату зарплаты, заявил врио генерального директора ОАО "Метрострой" Сергей Харлашкин.

Ожидается, что в ближайшее время еще 165 млн рублей будут направлены на выплаты.

Как пишет Regnum, некоторые из рабочих не видели зарплаты с октября, другие и вовсе ждут выплат за август.

Напомним, в Москве также планируют массовую акцию солидарности с петербургскими метростроевцами.

В феврале сотрудники строительных организаций, участвующих в возведении тоннелей и станций метро Петербурга, пришли к Смольному для решения проблемы погашения долгов по зарплате.

Видеозапись появилась в Сети. На ней несколько недовольных рабочих заявляют, что зарплату им так и не выплачивают, ситуация не меняется.

Это был уже второй визит метростроевцев к чиновникам - в прошлый раз они собирались у Смольного 1 февраля. Тогда же стало известно, что город не будет расторгать контракты с "Метростроем".

В декабре прошлого года рабочие подрядной организации компании объявили голодовку. 30 человек отказались выйти из шахты из-за невыплаты зарплаты. В "Метрострое" сообщали, что это произошло из-за того, что от города не были получены все деньги за построенные станции.​

В пресс-службе администрации города заявляли, что ситуацию взял под личный контроль тогда еще врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Метростроевцам Петербурга перед протестной акцией начали выплачивать долги по зарплате

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Теги: метрострой, рабочие, митинг, петербург



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