13 Октября 2020
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Сотрудник сотовой компании Екатеринбурга продавал информацию об абонентах: приговор суда

Суд в Екатеринбурге вынес приговор теперь уже бывшему сотруднику сотовой компании. Его признали виновным в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к компьютерной информации.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с 2017 по 2019 годы мужчина работал в компании, оказывающей услуги оператора сотовой связи. Он трудился в должности специалиста и имел доступ к информации о соединениях абонентов. Находясь на работе, сотрудник копировал данную охраняемую законом компьютерную информацию на свой телефон.

В дальнейшем незаконно скопированные сведения екатеринбуржец продавал неизвестным по 300 рублей за информацию об одном абоненте. Когда об этом стало известно, работник был уволен.

Чкаловский районный суд вынес свой приговор. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на три года.

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Сотрудник сотовой компании Екатеринбурга продавал информацию об абонентах: приговор суда

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Теги: сотовый, абоненты, суд, Екатеринбург



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