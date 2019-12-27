В МИД РФ пообещали отреагировать на санкции США против "Северного потока-2"

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://perevozki.youdo.com/garbage/waste/makulatura/, гарантии.
YouDo: http://perevozki.youdo.com/pikalevo/evacuation/, варианты >>
Объявление: http://perevozki.youdo.com/garbage/debris/ground/ тут.


    куртка кельвин кляйн вот

Политика В России
коллаж, Россия, США, флаги, страны, санкции, белоголовый орлан, бурый медведь (2018) | Фото: Накануне.RU

В МИД РФ пообещали отреагировать на санкции США против "Северного потока-2"

Москва зеркально ответит на санкции Вашингтона против строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Об этом сообщила  официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял",— сказала она, пишет "Коммерсант".

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, введенные американским парламентом в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Из-за них, напомним, остановилась прокладка газопровода в Балтийском море – эту работу выполняла швейцарская компания Allseas.

Ранее корабли Allseas вышли из района работ по укладке газопровода. А несколько дней назад стало известно, что американские сенаторы Рон Джонсон и Тед Круз пытаются оказать давление на компанию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В МИД РФ пообещали отреагировать на санкции США против "Северного потока-2"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Северный поток — 2, санкции, газопровод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети