В МИД РФ пообещали отреагировать на санкции США против "Северного потока-2"

Москва зеркально ответит на санкции Вашингтона против строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял",— сказала она, пишет "Коммерсант".

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, введенные американским парламентом в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Из-за них, напомним, остановилась прокладка газопровода в Балтийском море – эту работу выполняла швейцарская компания Allseas.

Ранее корабли Allseas вышли из района работ по укладке газопровода. А несколько дней назад стало известно, что американские сенаторы Рон Джонсон и Тед Круз пытаются оказать давление на компанию.