13 Октября 2020
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Политика В России
(2004) | Фото

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

Последняя рабочая неделя уходящего года, а также первая рабочая неделя 2020 года будут двухдневными.

Как напомнили в Роструде, заключительная рабочая неделя 2019 года будет двухдневной. 30 и 31 декабря - рабочие дни. Однако последний день декабря будет сокращенным.

Отдыхать россияне будут с 1 по 8 января. Первая рабочая неделя также будет двухдневной, рабочие дни - 9 и 10 января, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему 31 декабря в этом году не сделали выходным.

По ее словам, для принятия подобных решений нужно больше времени. "Есть же определенные ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне", — сказала она.

Голикова отметила, что все члены правительства планируют работать в предпраздничный день.

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В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

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Теги: Роструд, праздники, Новый год



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