13 Октября 2020
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Экономика В России
домработница, самозанятые, удобка (2018) | Фото: komi.ru

Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты самозанятым

Сбербанк сообщил о начале выдачи ипотечных кредитов самозанятым клиентам, у которых подключен сервис "Свое дело".

Минимальная ставка при покупке жилья на вторичном рынке составляет 9% годовых, при покупке квартиры на первичном рынке — 7% годовых.

Для того чтобы получить кредит, клиент банка должен вести деятельность в Москве, Подмосковье, Калужской области или Татарстане, сообщают "Ведомости".

Напомним, с 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых лиц действует на территории четырех субъектов РФ - в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. По состоянию на декабрь в России в качестве самозанятых уже зарегистрировались 317 тысяч человек и специалисты уверены, что после 1 января 2020 года, когда эксперимент распространится еще на 19 регионов, эта цифра существенно вырастет.

Стать самозанятыми могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. К таким видам деятельности относятся косметические услуги, сдача квартиры или транспорта в аренду, услуги по перевозке пассажиров и грузов, фото и видеосъемка на заказ, проведение праздников, юридические или бухгалтерские услуги и др. Воспользоваться специальным налоговым режимом могут те, кто работает без наемных работников и зарабатывают до 2,4 млн руб. в год. При превышении этой суммы налогоплательщик начинает осуществлять исчисление налогов по общей системе налогообложения.

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Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты самозанятым

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Теги: Сбербанк, самозанятые



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