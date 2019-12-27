13 Октября 2020
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Политика В России
армия, военнослужащий (2019) | Фото: Накануне.RU

Оклады военнослужащих повысятся на 3 процента

Оклады российских военнослужащих станут выше.

Это произойдет в предстоящем году. В 2021 году оклады вырастут еще на 4%, сообщила замминистра обороны России Татьяна Шевцова. Увеличение окладов будет происходить в октябре.

Замминистра напомнила, что в 2018 году оклады были увеличены на 4%, а в уходящем году - на 4,3%, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что каждый год в России более 6 тыс. офицеров уходят в запас. 30% опрошенных действующих военнослужащих сказали, что хотели бы после выхода в запас иметь свой бизнес, 55% уже во время службы готовы проходить переобучение.

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Оклады военнослужащих повысятся на 3 процента

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Теги: оклады, военнослужащие



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