Оклады военнослужащих повысятся на 3 процента

Оклады российских военнослужащих станут выше.

Это произойдет в предстоящем году. В 2021 году оклады вырастут еще на 4%, сообщила замминистра обороны России Татьяна Шевцова. Увеличение окладов будет происходить в октябре.

Замминистра напомнила, что в 2018 году оклады были увеличены на 4%, а в уходящем году - на 4,3%, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что каждый год в России более 6 тыс. офицеров уходят в запас. 30% опрошенных действующих военнослужащих сказали, что хотели бы после выхода в запас иметь свой бизнес, 55% уже во время службы готовы проходить переобучение.