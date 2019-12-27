Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему 31 декабря в этом году не сделали выходным.

По ее словам, для принятия подобных решений нужно больше времени. "Есть же определенные ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне", — сказала она.

Голикова отметила, что все члены правительства планируют работать 31 декабря, сообщает РИА "Новости".

Напомним, решение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря приняли в ряде регионов, в том числе в Свердловской, Томской, Кировской и Челябинской областях, Ставропольском крае, Карелии, а также в Крыму.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что услышал просьбы россиян о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем - такое заявление он сделал на встрече с членами СПЧ.

Председатель комитета по малому и среднему бизнесу СОСПП Анна Хвагина уверяет, что жизнь обычных трудящихся от такого решения сильно не поменяется: "Аптеки всё равно будут работать 31-го числа. И все, кто будет работать у первого стола, так или иначе, всё равно получат свою двойную ставку. А тот же бухгалтер, если бы вышел, просто ничего не делал, потому что работы нет".