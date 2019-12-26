Холодят нам душу эти выси: мэр Высокинский рассказал о своей работе и итогах года для Екатеринбурга

Мэр уральской столицы Александр Высокинский сегодня пообщался с журналистами об итогах 2019 года. Мэр поведал о перспективах и темпах социально- экономического развития города, опцска с угубо политические вопросы. Было дано множество обещаний на будущий год (кардинальное обновление транспорта, обновление парков и так далее). Журналист Накануне.RU об основных намеченных высях амбициозного мэра.

Транспортные наполеоновские планы

Городской транспорт ждут большие преобразования: расширение схемы городских маршрутов. Число автобусов в Екатеринбурге увеличится до 400 единиц. В 2020 году будет закуплено 200 автобусов и обновлен трамвайный парк. Также появятся канатные дороги, как в США. Первая протянется от Академического района и до микрорайона Ботаника, а вторая от Театра Драмы и до улицы Первомайская. Будут пущены и скоростные трамваи и даже газобусы. Правда, электробусов ждать пока не придется, отметил мэр, отвечая на вопрос. Высокинский связал это решение с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации.

"Электробусы очень дорогие и нам проще купить три троллейбуса, чем один электробус. У города есть мобилизационный план. В случае ЧС, из города нужно будет эвакуировать большое число людей. Электробусы едут с зарядкой на 15-20 километров всего", - сказал чиновник.

Помимо прочего, мэр пообещал и расширение движения электричек вплоть до микрорайона Солнечного. Когда городские службы все это успеют сделать, непонятно.

Александр и его команда

Высокинский очень мягок в кадровых решениях и пока не планирует кого-то увольнять за просчеты. При этом градоначальник не питает иллюзий и признает, что как таковой команды у него пока нет

"Моя цель это дать всем сотрудникам исправиться, если что-то идет не так. Или же нужно дать возможность им реализовываться в другой сфере деятельности. Моя команда еще не сформирована. Работа ведется и продолжается. Не надо из всего этого устраивать политическое шоу. Работа ведется", - отрезал мэр.

Салют старейшему кинотеатру!

Мэр успокоил всех и заявил, что кинотеатр "Салют" в каком-то роде продолжит свою работу. Правда, в куда меньших масштабах.

"На сегодняшний день изменилась роль торговых центров. Торговые центры сейчас это место, где люди проводят выходные. Все то, что новое строится, это уже концепт иной. Идеология отдельно стоящих кинотеатров изменилась полностью. Люди ходят не только в кино, но и пообедать и погулять. Салют начал выходить на убытки. В итоге кинотеатр мы отдаем детям, там будут творческие кружки. Салют был и остался кинотеатром. Там будут камерные показы. Никакой революции и массовых увольнений там не будет. Нужно дать детям возможность заниматься творчеством", - отметил Высокинский.

Скверная история

Журналисты не могли пройти мимо темы скверных протестов на конференции по итогам целого года. Мэр был предельно конкретен в данном вопросе.

"Мы с вами не заметили того, как стояли на краю, а потом не заметили как вернулись. Это были непростые события. Общество могло расколоться. Я благодарен тем, кто пришел на первую встречу в сквер. Мы впервые провели такой опрос по поводу храма. Договорились. Такого не было нигде в стране!" - сказал он.

Про итоги года

Сказал мэр и о решенных, на его взгляд, проблемах. Не забыл и про планы на будущее.

"Мы ушли от грязи весной в этом году. Мы в этом году в полтора раза увеличили объем капитальных ремонтов и сохранили социальную стабильность. В сквере я был и знаю, что это такое.

Нужно работать над усовершенствованием экономики, нужно усиливать взаимодействие со СМИ с обсуждением городских вопросов", - подвел черту управленец.