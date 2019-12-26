Депутаты приняли бюджет Челябинской области на 2020 год с дефицитом в 22 млрд

Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли во втором и третьем чтениях проект бюджета региона на 2020 год и плановый период, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минфина.

Ко второму чтению увеличились планируемые доходы и расходы бюджета на 2020 год на 3,4 млрд рублей. Это связано с дополнительным распределением федеральных трансфертов.

Так, федеральные средства выделены на поддержку региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды (1 млрд 264,9 млн рублей), ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих детей (759,8 млн рублей), поддержку малого и среднего предпринимательства (133,8 млн рублей) и возмещение части затрат агропредприятий на уплату процентов по инвестиционным кредитам (282,2 млн рублей), профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний (264 млн рублей), развитие заправочной инфраструктуры для автомобильной техники, использующей природный газ (76,6 млн рублей), обеспечение устойчивого развития сельских территории (167,3 млн рублей) и единовременные выплаты медикам, прибывшим на работу в села и малые города (105,3 млн рублей).

Увеличены областные расходы на строительство школ и детских садов (1 млрд 73,9 млн рублей), дополнительно введенные губернатором меры социальной поддержки граждан (597,3 млн рублей), оплату труда работников бюджетной сферы (115,5 млн рублей).

С учетом поправок расходы регионального бюджета составят 200,8 млрд руб., доходы – 178,8 млрд руб., дефицит –22 млрд руб.