12 Октября 2020
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Политика В России
Николай Кузнецов, разведчик номер один, Никанор Кузнецов, Пауль Зиберт, Вторая мировая, это было в Ровно, оккупация, Украина (2016) | Фото:

Либералы сочли терроризмом ликвидацию Николаем Кузнецовым немецкого генерала

Одиозные либералы задумались о том, что советских сотрудников органов госбезопасности, ликвидировавших немецких офицеров в годы Великой Отечественной войны, можно считать террористами.
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Историк Никита Петров в эфире "Радио Свобода" припомнил легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову участие в разработке враждебных элементов в тридцатые годы. Но самое интересное произошло во время обсуждения эпизода с ликвидацией немецкого генерал-майора Макса Ильгена в 1943 г.

"Да, он был похищен и был в тот же день, кстати говоря, в лесу Кузнецовым убит вместе с шофером. Это называется терроризм, если так разобраться. Мы еще можем вернуться к теме, является ли восхваление Судоплатова как такового оправданием терроризма" – заявил Никита Петров.

Военный историк Игорь Пыхалов в беседе с Накануне.RU напомнил, что террор, в общем-то, это лишь метод борьбы, который может быть применён в тех или иных условиях. "Если мы обратимся к истории человечества, мы можем вспомнить и библейскую Юдифь, которая убила военачальника вражеской армии, осаждавшего её город. Можно вспомнить и историю Древнего Рима, где Луций Сцевола попытался опять же убить вражеского военачальника.

Если вспомнить нашу историю – когда мы боролись с оккупантами, теми же немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны, тогда с врагами нужно было бороться любыми способами, в том числе и методами индивидуального террора. И я считаю, что в данном случае здесь либо недопонимание, либо какой-то заскок. Потому что естественно, что немецких захватчиков, пришедших на нашу землю нас убивать и порабощать, их можно было уничтожать любыми способами, в том числе и такими, которые применял Кузнецов" - отметил эксперт.

Игорь Пыхалов также обратил внимание на разницу слов "шпион" и "разведчик", первые - это те, кто действует против нас, вторые - те, кто на нашей стороне. По нашим законам мы можем судить людей, которые шпионят против нашей страны, но у наших разведок тоже есть свои агенты, которые работают за рубежом. Но мы их никоим образом не осуждаем, а наоборот. Поэтому если человек сражается на нашей стороне, защищает наши интересы. Естественно, что его осуждать не следует.

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Либералы сочли терроризмом ликвидацию Николаем Кузнецовым немецкого генерала

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Теги: Кузнецов, Судоплатов, Пыхахалов, Петров



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