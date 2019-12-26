Росреестр выявил нарушения на полигонах ТБО Прикамья

В управлении Росреестра по Пермскому краю сообщили о выявленных нарушениях на полигонах твердых-бытовых отходов, передает корреспондент Накануне.RU.

С сентября по ноябрь было проверено 73 полигона, нарушения были выявлены в 30 случаях. Лидером стал Верещагинский район - восемь нарушений, в Пермском - семь, в Чернушинском - шесть, в Кудымкарском - пять, в Осинском - три, в Соликамском городском округе одно.

Суть нарушений в ведомстве не конкретизируют, однако отмечают, что материалы проверки направлены в правоохранительные органы. В первом квартале следующего года проверены будут более 400 полигонов ТБО.