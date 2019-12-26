12 Октября 2020
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Общероссийский форум стратегического развития &quot;Города России 2030&quot;, Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

"У нас нет задачи заработать на людях": мэр Екатеринбурга назвал причину убыточности городских МУПов

Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский выступил против позиции депутата ЕГД Константина Киселева насчет того, что городские муниципальные предприятия должны приносить большую прибыль. По мнению мэра, МУПы должны лишь оказывать хозяйственные услуги жителям города. В разговоре с корреспондентом Накануне.RU, Высокинский выразил сильное недовольство мнением насчет обязательной прибыльности МУПов. Тем, кто хочет прибыли, чиновник посоветовал идти в предпринимательство.

"МУП должен оказывать устойчивые хозяйственные услуги. Те предприятия, которые приносят прибыль, работают и должны работать в частном секторе. В муниципальном секторе нет цели заработать на горожанах. Ну, представьте, нет никаких проблем. Можно сделать городской транспорт прибыльным. Можно делать тариф в общественном транспорте 50 рублей за одну поездку. Мы на ком тогда заработаем то? На людях. Поэтому я очень удивлен, когда ко мне приходят люди и говорят о том, что МУПы мало зарабатывают. Им на ком зарабатывать-то? На наших горожанах только. А это все в итоге превращается в долгий разговор в духе "давайте пообсуждаем". Мы предельно сдерживаем тарифы для того, чтобы горожанам было легче, и тут приходят "особо умные" и говорят, что давайте сделаем МУПЫ прибыльными", - возмутился Высокинский.

В настоящее время такие МУПы, как "Водоканал" и "Спецавтобаза" являются для Екатеринбурга убыточными.

Отметим, что депутатов Екатеринбургской городской думы тема городских муниципальных предприятий волнует давно. Так, в феврале этого года ряд народных избранников выступил за то, чтобы мэр города согласовал свои назначения глав МУПов с городской думой.

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"У нас нет задачи заработать на людях": мэр Екатеринбурга назвал причину убыточности городских МУПов

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Теги: МУП, Александр Высокинский, спецавтобаза, Водоканал



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