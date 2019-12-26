12 Октября 2020
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Общество В России
МС-21 (2019) | Фото: IRKUT Corporation

"Иркут" опубликовал видео с МС-21 и оленями Санта-Клауса

Корпорация "Иркут" поздравила подписчиков YouTube-канала с Новым годом. В видео показаны кадры одного из опытных образцов МС-21 в фирменной ливрее. У предприятия довольно активный канал, посвященный разработке, строительству и испытаниям нового самолета, но пока только чуть менее 9 тыс. подписчиков и 2,4 млн просмотров с 2014 года.

Серийная сборка самолета МС-21-300 начнется в 2020 году, первая поставка планируется в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Ростеха" (в госкорпорацию входит ПАО "Иркут" – производитель самолета). По данным "Ростеха", панели и агрегаты уже производятся и поставляются участниками кооперации на завод в Иркутске.

В августе вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что рассчитывает на начало серийного производства пассажирских самолетов МС-21 в 2021 году.

Объединенная авиастроительная корпорация планирует в 2021 году поставить шесть гражданских самолетов МС-21, в 2022 году увеличить производство вдвое, в 2023 году довести его до 25 самолетов, сообщал советник гендиректора ОАК Валерий Окулов. В середине ноября глава ОАК Юрий Слюсарь заявлял, что корпорация намерена довести ежегодное производство МС-21 до 120 самолетов. Пока мощности производства позволяют выпускать 70 самолетов в год.

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"Иркут" опубликовал видео с МС-21 и оленями Санта-Клауса

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Теги: иркут, мс-21, новый год, поздравление, Youtube-канал



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