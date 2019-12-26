12 Октября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Кремль отреагировал на заявление Эрдогана о российских наемниках в Ливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в Ливии якобы находятся российские наемники.

Представитель Кремля отметил, что после свержения режима Муамара Каддафи Ливия стала пристанищем для наемников из разных стран.

На вопрос об участии российских наемников в различных конфликтах, Песков ответил, что "граждане разных стран участвуют в качестве наемников во всех уголках планеты".

Контролировать передвижение всех граждан, по его словам, невозможно.

В качестве примера пресс-секретарь привел Сирию, где в подконтрольных курдам тюрьмах содержатся выходцы из России, Франции и других государств, передает "Интерфакс".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ему известно, что в Ливии находятся 2 тыс. бойцов "ЧВК Вагнера".

При этом есть данные, что на территории страны также находятся боевики из Сирии, а также турецкая ЧВК SADAT.

Парламентарий Евгений Примаков не исключил, что турецкий лидер руководствуется прагматическим интересом, планируя дотянуться до ливийской нефти. По его словам, "Турция считает себя одним из неформальных покровителей в Триполи".

В МИД РФ назвали домыслами сообщения американских СМИ о том, что в Ливии действуют "российские наемники".

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Кремль отреагировал на заявление Эрдогана о российских наемниках в Ливии

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Теги: дмитрий песков, ливия, наемники



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