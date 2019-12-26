12 Октября 2020
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Общество Челябинская область
памятник Курчатову, Челябинск (2017) | Фото: Накануне.RU

Памятник Курчатову отреставрируют к саммитам ШОС и БРИКС

В Челябинске решили привести в порядок памятник знаменитому физику И.В. Курчатову, который находится на пересечении улицы Лесопарковая и проспекта Ленина. Реставрацию планируют совершить до начала саммитов ШОС и БРИКС.
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По информации RosTender.info, центром историко-культурного наследия Челябинска уже объявлен тендер, с помощью которого будет выбран подрядчик, который и займется ремонтом и реставрацией. Памятник отремонтируют, почистят и отшлифуют бетонные части. В частности, реставрация включает в себя замену гранитной облицовки на стилобате и ступенях и обработка новых плит антикоррозийным составом.

Жители города смогут любоваться обновленным памятником уже в конце июня 2020 года. На все ремонтные и реставрационные работы из бюджета города выделено 11 млн руб.

Памятник И.В. Курчатову (скульптор В.А. Авакян, архитекторы В.Л. Глазырин, Б.В. Петров и И.В. Талалай) в 2014 году был признан объектом культурного наследия регионального значения и включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

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Памятник Курчатову отреставрируют к саммитам ШОС и БРИКС

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Теги: Курчатов, памятник, реставрация, саммит



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