12 Октября 2020
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Экономика Дальневосточный ФО В России
(2006) | Фото: wgeo.ru

Дальний Восток не развивается в должной мере, - Счетная палата

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) может не выйти к 2025 году на опережающие показатели социально-экономического развития, что президент РФ Владимир Путин потребовал в прошлом году. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на Коллегии по итогами оценки выполнения госпрограмм, реализуемых на территории ДФО.
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Основной характер проблем вызван управленческой неразберихой. Так, ответственные за организацию управления развитием ДФО Минэкономразвития и Минвостокразвития и регионы Дальнего Востока не в полном объеме сформировали систему стратегического планирования, а в стратегических документах даже не установлены способы, этапы и сроки выхода ДФО на опережающие темпы развития.

Также Правительство не утвердило новую стратегию социально-экономического развития ДФО, хотя Минэкономразвития должно было завершить ее разработку еще год назад.

На развитие Дальнего Востока направлены одноименная госпрограмма и 28 "отраслевых". Общий объем финансирования всех 29 госпрограмм в 2018-2021 гг. составит 2,3 трлн руб., из которых 1,3 трлн – федеральные средства. Но показатели программ лишь опосредованно влияют на социально-экономическое положение ДФО. По существу это означает, что миллиарды идут непонятно на что.

Орлова подчеркнула, что повышение качества жизни в ДФО связано с достижением наццелей, планов достижения которых так и нет. А более четверти показателей нацпроектов по ДФО уже заложены со значительным отставанием от среднероссийского уровня, планируемого к 2024 году.

В Минвостокразвития с выводами Счетной палаты согласны. Это подтвердил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он пообещал разрабатывать новые планы. Но при таких проблемах сомнительно, что это приведет к результату.

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Дальний Восток не развивается в должной мере, - Счетная палата

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Теги: Дальний Восток, ДФО, счетная палата



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