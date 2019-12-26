Дальний Восток не развивается в должной мере, - Счетная палата

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) может не выйти к 2025 году на опережающие показатели социально-экономического развития, что президент РФ Владимир Путин потребовал в прошлом году. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на Коллегии по итогами оценки выполнения госпрограмм, реализуемых на территории ДФО.

Основной характер проблем вызван управленческой неразберихой. Так, ответственные за организацию управления развитием ДФО Минэкономразвития и Минвостокразвития и регионы Дальнего Востока не в полном объеме сформировали систему стратегического планирования, а в стратегических документах даже не установлены способы, этапы и сроки выхода ДФО на опережающие темпы развития.

Также Правительство не утвердило новую стратегию социально-экономического развития ДФО, хотя Минэкономразвития должно было завершить ее разработку еще год назад.

На развитие Дальнего Востока направлены одноименная госпрограмма и 28 "отраслевых". Общий объем финансирования всех 29 госпрограмм в 2018-2021 гг. составит 2,3 трлн руб., из которых 1,3 трлн – федеральные средства. Но показатели программ лишь опосредованно влияют на социально-экономическое положение ДФО. По существу это означает, что миллиарды идут непонятно на что.

Орлова подчеркнула, что повышение качества жизни в ДФО связано с достижением наццелей, планов достижения которых так и нет. А более четверти показателей нацпроектов по ДФО уже заложены со значительным отставанием от среднероссийского уровня, планируемого к 2024 году.

В Минвостокразвития с выводами Счетной палаты согласны. Это подтвердил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он пообещал разрабатывать новые планы. Но при таких проблемах сомнительно, что это приведет к результату.