12 Октября 2020
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Политика Украина
уран, радиация (2019) | Фото:Накануне.RU

Бывшие жители Припяти украсили новогоднюю ёлку в зоне отчуждения

Ассоциация чернобыльских туроператоров подарила бывшим горожанам зоны отчуждения возможность встретиться и вспомнить любимый город. Для этого в Припяти, они установили ёлку, которую смогли украсить бывшие жители города. Об этом сообщает телеканал ZIK.

Последний раз Новый год здесь праздновали 34 года назад. Многие из людей впервые здесь с момента самой аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Жители, когда-то яркого и цветущего города еле сдерживали слёзы, украшая ёлку своими детскими фотографиями и ёлочными игрушками. "Новогоднюю красавицу" установили возле Дворца Культуры "Энергетик".

Ассоциация организовала это мероприятие, чтобы не только подарить бывшим жителям возможность побывать в родном городе, но и обратить внимание общественности на важность сохранения и музеификации зоны отчуждения.

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Бывшие жители Припяти украсили новогоднюю ёлку в зоне отчуждения

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Теги: Припять, ёлка, жители



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