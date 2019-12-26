Бывшие жители Припяти украсили новогоднюю ёлку в зоне отчуждения

Ассоциация чернобыльских туроператоров подарила бывшим горожанам зоны отчуждения возможность встретиться и вспомнить любимый город. Для этого в Припяти, они установили ёлку, которую смогли украсить бывшие жители города. Об этом сообщает телеканал ZIK.

Последний раз Новый год здесь праздновали 34 года назад. Многие из людей впервые здесь с момента самой аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Жители, когда-то яркого и цветущего города еле сдерживали слёзы, украшая ёлку своими детскими фотографиями и ёлочными игрушками. "Новогоднюю красавицу" установили возле Дворца Культуры "Энергетик".

Ассоциация организовала это мероприятие, чтобы не только подарить бывшим жителям возможность побывать в родном городе, но и обратить внимание общественности на важность сохранения и музеификации зоны отчуждения.