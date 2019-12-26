Кудрин назвал пять ключевых проблем нацпроектов

Нацпроекты в их нынешнем виде не приведут к прорыву в экономике. Об этом заявил экс-министр финансов председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщается на сайте СП.

Кудрин назвал пять ключевых проблем нацпроектов. Первая - нет плана достижения наццелей. Правительство только начало его разрабатывать, но по некоторым наццелям до сих пор нет методик расчета показателей. Вторая проблема - нужна новая модель экономики, поскольку существующая, к которой ранее приложил руку сам Кудрин, не позволяет повысить темпы увеличения ВВП. По планам экономика должна расти на 3% с 2021 года, но непонятно, за счет чего это может происходить.

Третья проблема - недостаточное количество средств для развития "драйверов экономики" - науки, образования и здравоохранения. Финансирование последних двух сфер не меняется с 2013 года и на следующие 6 лет планируется на том же уровне по отношению к ВВП.

Четвертая проблема - показатели нацпроектов не связаны с их запланированными результатами. Например, по проектам "Здравоохранение" и "Жилье" все задачи могут быть решены, а цели достигнуты только наполовину.

Наконец, ключевые показатели нацпроектов не учитывают специфику регионов. Например, 15% регионов считают значения показателей по увеличению объемов жилищного строительства недостижимыми, а 38% отмечают риск их недостижения. Четыре субъекта вообще не подписали соглашения по строительству жилья. На 1 декабря 64 региона не подтвердили установленные Минстроем показатели по вводу жилья, отметил Кудрин.

Напомним, СП определила мониторинг нацпроектов одним из своих основных приоритетов.