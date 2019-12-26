12 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ДПС, ГИБДД, полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Уралец заплатит 1,2 млн рублей за взятку начальнику ГИБДД

На Среднем Урале житель села Байкалово осужден к крупному штрафу за дачу взятки сотруднику полиции. Мужчина требовал аннулирования протокола в отношении своей супруги.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в сентябре прошлого года: уралец ради аннулирования протокола об административном нарушении и непривлечения его жены к ответственности передал через посредника начальнику Байкаловского отдела ГИБДД взятку в 40 тыс. руб. Полицейский, однако, деньги не принял, а сообщил о данном факте в специализированное подразделение МВД.

ДПС, взятка(2015)|Фото: dagestanpost.ru

При вынесении приговора взяткодателю суд учел, что мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении малолетнего ребенка и жену. Вместо реального лишения свободы ему выписали штраф в размере 1,2 млн руб.

В ноябре этого года Байкаловский районный суд вынес решение и по его посреднику. Тот приговорен к штрафу в размере 120 тыс. руб.

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Уралец заплатит 1,2 млн рублей за взятку начальнику ГИБДД

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Теги: ГИБДД, начальник, взятка, суд, приговор



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