Более половины россиян сочли прошедший год сложным для страны

Более половины россиян сочли уходящий год трудным для страны. Так согласно исследованию ВЦИОМ, результаты которого приводит Infox, ответили почти 60% респондентов.

При этом 43% опрошенных уходящий год трудным для России, а 15% охарактеризовали его как очень тяжелый. 30% оценили 2019-й как в целом хороший, а очень удачным сочли лишь 4%.

В отношениии себя и своей семьи респонденты оказались чуть более оптимистичными: хорошим и удачным 2019-й год сочли 54%, а трудным или тяжёлым 45%. Более того, 43% опрошенных считают, что трудным будет и наступающий год, хотя 53% надеются на то, что предстоят улучшения.

Уходящий год выдался, всё же, не столь тяжёлым, как 2015 год, который назвали трудным 57%, а очень тяжёлым 18% респондентов.

При этом политиком года респонденты ВЦИОМ сочли президента РФ Владимира Путина.