12 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Высокинский заявил, что разговоры о проблемах Екатеринбурга отпугнут инвесторов

Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский, отвечая на вопрос Накануне.RU о значительном числе городских проблем, отметил, что про данные вопросы лучше не поднимать.

"Думаю, что себе оценок за год работы я ставить не буду. Пусть оценку мне поставят люди. Что касается большого числа городских проблем, как вы сказали, то неправильно о них говорить. Нужно больше говорить про позитив. Иначе все это может лишить нас инвестиций. А вообще Екатеринбург очень сильно развивается", - сказал Высокинский. 

Отметим, что в уральской столице есть некоторое количество городских проблем, которые попадают и в федеральную повестку. Это сложная ситуация с уборкой города от снега, трудности со строительством второй ветки метро, знаменитая история с укладкой плитки на центральных улицах, конфликт вокруг культурного объекта Покраса Лампаса и другие.

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Высокинский заявил, что разговоры о проблемах Екатеринбурга отпугнут инвесторов

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Теги: александр высокинский, инвесторы, проблемы



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