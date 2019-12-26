Высокинский заявил, что разговоры о проблемах Екатеринбурга отпугнут инвесторов

Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский, отвечая на вопрос Накануне.RU о значительном числе городских проблем, отметил, что про данные вопросы лучше не поднимать.

"Думаю, что себе оценок за год работы я ставить не буду. Пусть оценку мне поставят люди. Что касается большого числа городских проблем, как вы сказали, то неправильно о них говорить. Нужно больше говорить про позитив. Иначе все это может лишить нас инвестиций. А вообще Екатеринбург очень сильно развивается", - сказал Высокинский.

Отметим, что в уральской столице есть некоторое количество городских проблем, которые попадают и в федеральную повестку. Это сложная ситуация с уборкой города от снега, трудности со строительством второй ветки метро, знаменитая история с укладкой плитки на центральных улицах, конфликт вокруг культурного объекта Покраса Лампаса и другие.