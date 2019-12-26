12 Октября 2020
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Общество Курганская область
дтп, авария (2013) | Фото: Накануне.RU

В Кургане пройдет массовая проверка пьяных водителей

Сотрудники госавтоинспеции Кургана осуществят массовую проверку водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ночной рейд состоится 27 и 28 декабря в областной центре.
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Как сообщили Накануне.RU в ОГИБДД УМВД России по Кургану, за 2019 год в городе произошло 27 ДТП с участием пьяных водителей. Всего в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 6 человек и 36 получили ранения.

По вине водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, произошло 16 ДТП, в результате которых 16 человек получили травмы. За прошлую неделю 9 водителей (из 18 выявленных) отказались проходить медосвидетельствование. В четырех же случаях, транспортным средством пьяные водители, управляли повторно.

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В Кургане пройдет массовая проверка пьяных водителей

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Теги: ДТП, проверка, водитель, алкоголь



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