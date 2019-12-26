12 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге автомобиль врезался в автобусную остановку "Луначарского"

В Екатеринбурге автомобиль врезался в остановку, где автобусы забирают и высаживают пассажиров. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Видео опубликовано в сообществе "Инцидент Екатеринбург". Сообщается, что все случилось на остановке "Луначарского". На кадрах видно, что легковушка врезалась в комплекс. Судя по тому, что рядом спокойно стоят люди и ждут транспорт, чудом обошлось без пострадавших.

(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге автомобиль "Вольво" врезался в трамвайную остановку. В результате машину буквально насквозь проткнуло ограждением.

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В Екатеринбурге автомобиль врезался в автобусную остановку "Луначарского"

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Теги: автомобиль, остановка, Луначарского, Екатеринбург



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