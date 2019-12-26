12 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга заявил, что зарплата горожан на 7 тысяч выше, чем по России

Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о доходах екатеринбуржцев. По словам мэра, в данный момент средняя зарплата горожан составляет 53 тысячи рублей. Высокинский заявил, что данная цифра выше средней по стране. на 7 тысяч, передает корреспондент Накануне.RU.
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"В данный момент Екатеринбург один из лидеров России по основным макроэкономическим показателям. Наблюдается рост на 6 процентов. Средняя зарплата по стране в России 46 тысяч рублей", - отметил Высокинский.

Также мэр обнадежил журналистов, пообещав в 2020 году приток в бюджет 3 млрд руб. Таким образом, он увеличится, по оценкам градоначальника, в 1,5 раза.

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Мэр Екатеринбурга заявил, что зарплата горожан на 7 тысяч выше, чем по России

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Теги: Высокинский, бюджет, зарплата



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