Челябинская область завершает 2019 год с дефицитом бюджета в 6,2 млрд рублей

Сегодня на заседании ЗСО депутаты утвердили поправки в областной бюджет на 2019 год и плановый период, передает корреспондент Накануне.RU. Как сообщил министр финансов региона Андрей Пшеницын, внесение изменений в закон обусловлено необходимостью корректировки параметров областного бюджета с учётом ожидаемых налоговых и неналоговых доходов, уточнения объемов федеральных средств, а также отдельных направлений расходов.

"Законопроектом предусматривается уменьшение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета в целом на 3,5 млрд в связи с уточнением прогнозов их поступления", - подчеркнул он.

Также учитываются дополнительные федеральные средства в сумме 2 млрд руб., из них 1 млрд это гранты за достижения показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Средства планируется направить на развитие информационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (411 млн руб.), осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка до достижения трёх лет (179 млн), осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка (158 млн руб.), на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций (125 млн руб.). По 17 млн руб. выделено на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и жильем ветеранов и инвалидов ВОВ.

Уменьшаются безвозмездные поступления по отдельным направлениям из федерального бюджета с учётом фактической потребности на сумму 723 млн руб., в том числе 454 млн руб. на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 156 млн руб. на социальные выплаты безработным, 40 млн руб. на реализацию мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива.

В бюджете учитывается возврат ранее предоставленных из областного бюджета целевых средств, неиспользуемых на 1 января 2019 года в сумме 458 млн руб.

"В связи с уточнением прогноза собственных доходов, а также расходов бюджета с учётом их ожидаемого исполнения предусматривается сокращение планового размера дефицита областного бюджета на 5,6 млрд рублей", - подчеркнул министр.

В результате дефицит бюджета области на 2019 год составляет 6 млрд 212,5 млн руб.

Как отметил спикер областного парламента Владимир Мякуш, депутаты восприняли эти изменения с определенной долей настороженности.

"Мы привыкли ликвидировать дефицит бюджета, но в этот раз не получается. Не потому что нет желания у губернатора и депутатов ЗСО, есть такое желание. Просто, если мы стремились бы сократить дефицит, то мы бы не выполнили определенные обязательства перед нашими жителями", - подчеркнул он.

Также он отметил, что на заседании комитета были сделаны замечания министрам из-за возврата денег, которые выделялись из федерального бюджета.

"Это более 700 млн руб. Это никуда не годится. Те деньги, которые выделяют нам с федерального уровня, мы должны эффективно использовать. Жёстко будем предъявлять требования к тем министрам, которые не выполняют эти требования. Деньги выделяют, а мы их не используем. Мы можем много найти причин объективных для того, чтобы оправдать их. Но я думаю лучше нам в течение года предпринимать все меры, чтобы эти деньги работали на жителей Челябинской области", - заявил спикер.