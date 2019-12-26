Суд оставил в силе штраф чиновнику мэрии Перми за неисполнение решения ФАС

В Перми суд оставил в силе решение антимонопольщиков о штрафе замначальника департамента градостроительства и архитектуры Перми, наказанного за неисполнение решения службы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФАС.

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Напомним, в сентябре управление рассматривало жалобу застройщика, "СЗ "Альфа-Инвест", на действия департамента. Тогда чиновники незаконно отказали компании в выдаче разрешения на строительство 15-этажного жилого дома по адресу улица Уинская, 2Б. Антимонопольная служба обязала представителей департамента заново рассмотреть заявление застройщика о выдаче разрешения на строительство. Однако этого не произошло – решение было обжаловано в суде.

Полагая, что исполнение предписания будет автоматически приостановлено в силу обжалования в суде, чиновники решили не притворять его в жизнь. Позже суд встал на сторону управления. Поскольку предписание не исполнено в срок, заместитель начальника департамента попал под "административку" и был оштрафован на 8 тыс. руб. После возбуждения дела чиновники поспешили выдать застройщику разрешение. Сотрудник департамента обжаловал в Ленинском районному суде Перми решение о назначенном ему штрафе. Вердикт остался в силе.

Заместитель начальника отдела контроля монополистической деятельности краевого управления ФАС Павел Литвинов отметил, что "подобное бездействие представителей власти, не исполняющих предписания антимонопольной службы, создает предпосылки к тому, что устранять нарушения невозможно".