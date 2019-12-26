12 Октября 2020
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Юля "Красотуля" Михалкова нашла решение проблемы утилизации мусора в России

Экс-звезда шоу "Уральские пельмени" Юля "Красотуля" Михалкова в своей манере предложила решить проблему утилизации мусора в России. Под фото с сумкой из переработанного винила телеведущая написала: "Подумала: а сколько же еще полезных и стильных вещей можно создать, если сортировать и отдавать в переработку хотя бы половину мусора, который производится в России? Все эти необъятные горы пакетов, бутылок, бумаги, железяк".

"Пластик десяти одноразовых стаканчиков перерабатываем в романтичное колечко. А двухлитровку из-под газировки прессуем в браслет. Три жестянки 0,33 переплавляем в дизайнерские пусеты. Перспективы космические. Мы вот это всё еще за границу сможем поставлять: газ, нефть, ЭКО-СТАЙЛ!" – фонтанирует идеями Михалкова.

Напомним, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин ранее заявил, что всего на экологические проекты до 2024 года будет выделено 4 трлн руб., из них государство выделит только 700 млрд руб., остальные средства планируется привлечь из внебюджетных источников.

Тем временем, Госдума в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, формально разделяющие понятия "сжигание" и "утилизация" отходов. Поправки запрещают сжигать на полигонах отходы, из которых не были до этого извлечены все полезные фракции. Жечь можно будет только то, что осталось от переработки, но об усовершенствовании этих методов пока ни слова.

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Юля "Красотуля" Михалкова нашла решение проблемы утилизации мусора в России

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Теги: юля михакова, утилизация мусора, переработка, мусорная реформа



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