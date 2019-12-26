12 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

У пропавшей в Екатеринбурге женщины с собакой оказалось три разных фамилии

В Екатеринбурге продолжается розыск женщины, пропавшей вместе со своей собакой. К поискам подключилась полиция.

Напомним, разыскивается 41-летняя Анна Гусева. О ней нет никаких сведений с 20 декабря. Вместе с женщиной исчезла ее собака породы пекинес коричнево-черного окраса.

По данным поискового отряда "Лиза Алерт", у пропавшей женщины несколько фамилий. Как говорится в ориентировке отряда, Анне принадлежат фамилии Гусева, Соловьева и Веревочникова.

Анна Гусева(2019)|Фото: Поисковый отряд "ПРОРЫВ"

Розыском также занялась городская полиция. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, заявление о пропаже женщины 1978 года рождения поступило в дежурную часть ОП №14 в минувший вторник, 24 декабря. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных ОВД Екатеринбурга.

"Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении женщины, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-14 либо 02", - добавили в ведомстве.

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У пропавшей в Екатеринбурге женщины с собакой оказалось три разных фамилии

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Теги: Гусева, розыск, женщина, собака, Екатеринбург



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Ранее 27.12.2019 13:55 Мск В Екатеринбурге нашли женщину, пропавшую неделю назад вместе с собакой

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