У пропавшей в Екатеринбурге женщины с собакой оказалось три разных фамилии

В Екатеринбурге продолжается розыск женщины, пропавшей вместе со своей собакой. К поискам подключилась полиция.

Напомним, разыскивается 41-летняя Анна Гусева. О ней нет никаких сведений с 20 декабря. Вместе с женщиной исчезла ее собака породы пекинес коричнево-черного окраса.

По данным поискового отряда "Лиза Алерт", у пропавшей женщины несколько фамилий. Как говорится в ориентировке отряда, Анне принадлежат фамилии Гусева, Соловьева и Веревочникова.

Розыском также занялась городская полиция. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, заявление о пропаже женщины 1978 года рождения поступило в дежурную часть ОП №14 в минувший вторник, 24 декабря. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных ОВД Екатеринбурга.

"Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении женщины, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-14 либо 02", - добавили в ведомстве.