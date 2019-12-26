12 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Новое медицинское оборудование в поликлинике в Красноуфимске (2019) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Красноуфимске закупились медицинским оборудованием на 200 млн руб. 

В рамках национального проекта "Здравоохранение" детская поликлиника Красноуфимска дополнительно приобрела для детей города новое медицинское оборудование. Стоимость всей техники составила 223 млн. руб.. Представителями министерства здравоохранения Свердловской области проверена готовность оборудования к дальнейшей эксплуатации.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, детская поликлиника Красноуфимска рассчитана на 170 посещений в смену и насчитывает 15 коек дневного стационара. Для лечения маленьких пациентов в хирургический кабинет уже установили электрохирургический прибор для рассечения и коагуляции тканей. Аппарат значительно уменьшит объем кровопотери при оперативных вмешательствах и, следовательно, способен сократить время проведения операций

Клиника приобрела и оборудование, способное повысить качество проводимой диагностики. Так, в кабинеты функциональной диагностики завезены: кардиологическая стресс-система (для проведения нагрузочных тестов), аппарат холтеровского мониторирования, стационарный ультразвуковой аппарат, энцефалограф и электромиограф.

К эксплуатации готова и соляная комната. Она позволит расширить спектр лечения детей в составе комплексной терапии заболеваний иммунной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Сотрудниками уже протестировано оборудование для бальнеологического лечения (душ Шарко, бальнеологическая и водолечебные ванны). В ближайшее время клиникой ожидается поставка лор-установки, видео-эндоскопической стойки.

Как сообщил главный врач Красноуфимской районной больницы Дмитрий Новосёлов: "Для работы на новом оборудовании врачи больницы прошли профессиональную переподготовку"

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В Красноуфимске закупились медицинским оборудованием на 200 млн руб. 

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Теги: поликлиника, Красноуфимск, оборудование, здравоохранение



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