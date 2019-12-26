Анатолий Бышовец: Какой хороший иностранец поедет в Россию, где футболисты чаще тренируются, чем играют?

Известный тренер Анатолий Бышовец посетовал на состояние дел в российском футболе. Специалист отметил, что интеллектуальный уровень IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола.

"У нас нет среды для развития и совершенствования, на всех уровнях, – цитирует слова тренера портал "Спорт день за днём". – Как развиваться, если команда играет летом-осенью 19 матчей, а весной всего 11? Мы разменялись на "европейские ценности", перейдя на систему "осень – весна" (начиная с сезона-2011/12. – прим.), но получили ущерб. Ведь после короткого весеннего отрезка у игроков снова отпуск".

"Зимой клубы тренируются, а потом получают "сумасшедшие" нагрузки в виде 11 матчей. Надо развивать наработанное, а у нас всё прерывается – в тот момент, когда надо показывать всё лучшее, когда "предсезонка" должна плавно переходить в чемпионат", – поясняет он.

По мнению Бышовца, в России нет цельного чемпионата и нет динамического развития игроков. Команды играют в Российской Премьер-лиге (РПЛ) 30 матчей в сезоне, и это, как отмечает он, очень мало.

"Никакой тренировочный процесс не приближен по напряжённости и содержанию к официальным матчам. Поэтому наши клубы проваливаются в еврокубках (в этом году до нового года вылетели уже все клубы. – прим.), устают во вторых таймах и так далее", - сетует тренер.

"Мы смотрим на Европу, подстраиваемся под её "окна" (трансферные. – прим.), думаем, кого мы купим, манипулируем с лимитом. Но какой хороший иностранец поедет в Россию, где футболисты чаще тренируются, чем играют?", – задаётся вопросом тренер.

Процесс обучения в нашем футболе не направлен на развитие мысли, считает он.

"Это чаще "дрессировка". Учат, как делать, а не как "не делать". Так игроков лишают возможности мыслить, свободы. Поэтому такой уровень IQ. Поэтому нет зрелища и качества в играх", – считает Бышовец.

"У нас и руководители страны 20 лет говорят о "прорывах", "рывках". Но если посмотреть на уровень жизни, нашу экономику... Претензии, я так понимаю, не столько к Путину, сколько к правительству. За эти 20 лет оно не знает, к чему прийти и как. Количество нищих, бедных людей удивляет. Это не жизнь, а существование. Футбол – отражение жизни", – заключил тренер.

Добавим, что Бышовец известен по работе в "Динамо", "Зените", "Локомотиве", сборных СНГ и России. Под его руководством сборная СССР выиграла Олимпийские игры в Сеуле в 1988 году. С тех пор сборная России ни разу не отбиралась на Олимпиаду.