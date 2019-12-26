12 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
молоток улика (2017) | Фото: 66.мвд.рф

Нападение школьника на учительницу в Екатеринбурге квалифицировали как покушение на убийство

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело против 15-летнего школьника. Его подозревают в покушении на убийство.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, утром 25 декабря юноша, находясь у дома по улице Севастопольской в уральской столице, нанес преподавателю одной из школ телесные повреждения. Как полагают в ведомстве, сделал он это из личной неприязни. Однако женщина смогла оказать подростку активное сопротивление, что и спасло ей жизнь.

Следователи квалифицировали это как покушение на убийство, возбудив дело по соответствующей статье. Сейчас ими допрашиваются участники и свидетели конфликта. Также истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывается данный подросток.

Ранее сообщалось, что школьник напал на свою учительницу с молотком и ножом. По некоторым данным, перед этим она обещала поставить ему двойку в четверти.

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Нападение школьника на учительницу в Екатеринбурге квалифицировали как покушение на убийство

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Теги: школьник, учительница, напал, дело, Екатеринбург



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Ранее 25.12.2019 15:09 Мск "Учительница от госпитализации отказалась": следователи опросят школьника, напавшего на педагога в Екатеринбурге
Ранее 25.12.2019 14:26 Мск "Подкараулил за гаражами": в Екатеринбурге школьник напал на учительницу с ножом и молотком

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