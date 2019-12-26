Евгению Майорову утвердили на должность уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области
Депутаты Заксобрания Челябинской области утвердили кандидатуру Евгении Майоровой на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе. За ее кандидатуру проголосовали 46 депутатов, один был против, передает корреспондент Накануне.RU.
Как сообщил депутатам председатель комитета ЗСО по социальной политике Александр Журавлев, кандидатуру Майоровой внёс в ЗСО губернатор Алексей Текслер. И она согласована с уполномоченным по правам ребенка РФ Анной Кузнецовой.
Майорова приступит к своим обязанностям с 1 января 2020 года.
Ее на заседании не было, поскольку она находится в служебной командировке.
Добавим, что Майорова возглавляет совет движения помощи онкобольным детям "Искорка".
Напомним, 31 октября депутаты ЗСО досрочно прекратили полномочия уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной. Она назначена министром социальных отношений региона.