Евгению Майорову утвердили на должность уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области

Депутаты Заксобрания Челябинской области утвердили кандидатуру Евгении Майоровой на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе. За ее кандидатуру проголосовали 46 депутатов, один был против, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил депутатам председатель комитета ЗСО по социальной политике Александр Журавлев, кандидатуру Майоровой внёс в ЗСО губернатор Алексей Текслер. И она согласована с уполномоченным по правам ребенка РФ Анной Кузнецовой.

Майорова приступит к своим обязанностям с 1 января 2020 года.

Ее на заседании не было, поскольку она находится в служебной командировке.

Добавим, что Майорова возглавляет совет движения помощи онкобольным детям "Искорка".

Напомним, 31 октября депутаты ЗСО досрочно прекратили полномочия уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной. Она назначена министром социальных отношений региона.