12 Октября 2020
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Рабочие &quot;Метростроя&quot; у Смольного (2019) | Фото: youtube.com

Работники "Метростроя" выйдут на митинг из-за задержки зарплат

Сотрудники компании "Метрострой" - единственного генподрядчика строительства подземки в Петербурге – проведут митинг 28 декабря.

Городские власти согласовали акцию в парке "Екатерингоф", это место определено в качестве одного из городских "гайд-парков". Заявки на проведение митинга у Театра юных зрителей или на площади Ленина власти города отклонили.

Организаторы на митинге намерены выразить солидарность "с работниками "Метростроя" и горняками Донбасса в их борьбе за получение начисленной заработной платы и гарантий занятости".

Кроме того, в Москве также планируют массовую акцию солидарности с петербургскими метростроевцами, сообщает Regnum.

Ранее суд арестовал гендиректора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которого обвиняют в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере.

В феврале сотрудники строительных организаций, участвующих в возведении тоннелей и станций метро Петербурга, пришли к Смольному для решения проблемы погашения долгов по зарплате.

Видеозапись появилась в Сети. На ней несколько недовольных рабочих заявляют, что зарплату им так и не выплачивают, ситуация не меняется.

Это был уже второй визит метростроевцев к чиновникам - в прошлый раз они собирались у Смольного 1 февраля. Тогда же стало известно, что город не будет расторгать контракты с "Метростроем".

В декабре рабочие подрядной организации компании объявили голодовку. 30 человек отказались выйти из шахты из-за невыплаты зарплаты.

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Работники "Метростроя" выйдут на митинг из-за задержки зарплат

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Теги: метрострой, митинг, зарплаты



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Развитие сюжета:

Ранее 27.12.2019 08:10 Мск Метростроевцам Петербурга перед протестной акцией начали выплачивать долги по зарплате

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