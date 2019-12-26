Работники "Метростроя" выйдут на митинг из-за задержки зарплат

Сотрудники компании "Метрострой" - единственного генподрядчика строительства подземки в Петербурге – проведут митинг 28 декабря.

Городские власти согласовали акцию в парке "Екатерингоф", это место определено в качестве одного из городских "гайд-парков". Заявки на проведение митинга у Театра юных зрителей или на площади Ленина власти города отклонили.

Организаторы на митинге намерены выразить солидарность "с работниками "Метростроя" и горняками Донбасса в их борьбе за получение начисленной заработной платы и гарантий занятости".

Кроме того, в Москве также планируют массовую акцию солидарности с петербургскими метростроевцами, сообщает Regnum.

Ранее суд арестовал гендиректора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которого обвиняют в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере.

В феврале сотрудники строительных организаций, участвующих в возведении тоннелей и станций метро Петербурга, пришли к Смольному для решения проблемы погашения долгов по зарплате.

Видеозапись появилась в Сети. На ней несколько недовольных рабочих заявляют, что зарплату им так и не выплачивают, ситуация не меняется.

Это был уже второй визит метростроевцев к чиновникам - в прошлый раз они собирались у Смольного 1 февраля. Тогда же стало известно, что город не будет расторгать контракты с "Метростроем".

В декабре рабочие подрядной организации компании объявили голодовку. 30 человек отказались выйти из шахты из-за невыплаты зарплаты.