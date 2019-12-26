Евгений Куйвашев дал распоряжение о "горячих линиях" по вопросам ЖКХ в новогодние праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение профильным министерствам и ведомствам принять все меры безопасности для уральцев в новогодние каникулы. Таким образом, в период новогодних праздников во всех муниципальных учреждениях области по вопросам ЖКХ будут работать "горячие линии". На данный момент в городах уже работают "горячие линии" по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, региональный штаб по обеспечению энергобезопасности постановил перевод на усиленный режим всех предприятий жизнеобеспечения Среднего Урала в период с 1 по 8 января 2020 года. По словам главы минЖКХ Николая Смирнова, министерство будет осуществлять мониторинг работы коммунальных служб либо через дежурных специалистов (дистанционно), либо с выездом непосредственно на территорию лично руководителей ведомства.

В указанный период (с 1 по 8 января), будут ограничены все ремонтные работы (кроме ремонтно-восстановительных), влекущие за собой риск отключения потребителей. Также, в честь праздника, организации восстановят газо- / тепло- / и электроснабжение ранее отключенных потребителей. В каждой организации энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства сформированы аварийно-восстановительные бригады и утверждены графики круглосуточного дежурства ответственных лиц. Если же жители Свердловской области обнаружат нарушения, связанные с вывозом мусора, они могут обратиться к региональному оператору, обслуживающему ту или иную административно-производственную зону.

Список всех телефонов, по которым можно будет сообщить о своих коммунальных проблемах, опубликован на официальном сайте регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.