12 Октября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: Николай Галкин www.itogi.ru

С 1 января россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

С 1 января 2020 года в России можно будет зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне, не посещая ГИБДД.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, пишет "Коммерсант".

Новую услугу смогут предоставить не все автодилеры, а только включенные в реестр полиции организации, которые имеют специально обученных для осмотра машин сотрудников.

Сотрудники автосалона проверяют регистрационные данные на машину, передают документы в ГИБДД, изготавливают номера, затем, получив "добро" от подразделения, передают весь комплект с ключами от машины автовладельцу. Регистрация авто в салоне будет платной услугой, максимальная стоимость составит 500 рублей, сообщает газета.

Постановление вступит в силу с принятым еще в 2018 году законом «О государственной регистрации транспортных средств".

Документ вносился в Госдуму еще в 2011 году бывшим сенатором от Карелии Владимиром Федоровым (экс-глава ГАИ России), был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор дорабатывался. В июле 2017 года свои поправки к проекту направила ГИБДД.

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С 1 января россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

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Теги: автомобиль, регистрация, автосалон



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