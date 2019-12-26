"КиноПоиск" назвал 20 главных фильмов уходящего десятилетия – российских и иностранных
Ресурс "КиноПоиск" составил 20-ку главных фильмов уходящего десятилетия. В нее вошли 10 российских и 10 зарубежных лент – по паре на год. По мнению редакции портала, в список вошли те картины, что "отразили фестивальные моды и индустриальные тенденции, те, что стали поворотными точками как в карьерах актеров и режиссеров, так и в истории съемочных технологий или способах рассказывать истории".
Вот как выглядит рейтинг:
2010
Зарубежный: "История игрушек: Большой побег"
Российский: "Как я провел этим летом"
2011
Зарубежный: "Драйв"
Российский: "Шапито-шоу"
2012
Зарубежный: "Мстители"
Российский: "Легенда №17"
2013
Зарубежный: "Жизнь Адель"
Российский: "Горько!"
2014
Зарубежный: "Интерстеллар"
Российский: Левиафан"
2015
Зарубежный: "Выживший"
Российский: "Милый Ханс, дорогой Петр"
2016
Зарубежный: "Ла-Ла Лэнд"
Российский: "Ученик"
2017
Зарубежный: "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Российский: "Теснота"
2018
Зарубежный: "Рома"
Российский: "Лето"
2019
Зарубежный: "Джокер"
Российский: "Текст"