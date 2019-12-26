"КиноПоиск" назвал 20 главных фильмов уходящего десятилетия – российских и иностранных

Ресурс "КиноПоиск" составил 20-ку главных фильмов уходящего десятилетия. В нее вошли 10 российских и 10 зарубежных лент – по паре на год. По мнению редакции портала, в список вошли те картины, что "отразили фестивальные моды и индустриальные тенденции, те, что стали поворотными точками как в карьерах актеров и режиссеров, так и в истории съемочных технологий или способах рассказывать истории".