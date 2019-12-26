12 Октября 2020
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Общество В России
Интерстеллар (2019) | Фото: Legendary Pictures

"КиноПоиск" назвал 20 главных фильмов уходящего десятилетия – российских и иностранных

Ресурс "КиноПоиск" составил 20-ку главных фильмов уходящего десятилетия. В нее вошли 10 российских и 10 зарубежных лент – по паре на год. По мнению редакции портала, в список вошли те картины, что "отразили фестивальные моды и индустриальные тенденции, те, что стали поворотными точками как в карьерах актеров и режиссеров, так и в истории съемочных технологий или способах рассказывать истории".

Вот как выглядит рейтинг:

2010

Зарубежный: "История игрушек: Большой побег"

Российский: "Как я провел этим летом"

2011

Зарубежный: "Драйв"

Российский: "Шапито-шоу"

2012

Зарубежный: "Мстители"

Российский: "Легенда №17"

2013

Зарубежный: "Жизнь Адель"

Российский: "Горько!"

2014

Зарубежный: "Интерстеллар"

Российский: Левиафан"

2015

Зарубежный: "Выживший"

Российский: "Милый Ханс, дорогой Петр"

2016

Зарубежный: "Ла-Ла Лэнд"

Российский: "Ученик"

2017

Зарубежный: "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Российский: "Теснота"

2018

Зарубежный: "Рома"

Российский: "Лето"

2019

Зарубежный: "Джокер"

Российский: "Текст"

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"КиноПоиск" назвал 20 главных фильмов уходящего десятилетия – российских и иностранных

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Теги: кинопоиск, рейтинг, список, десятилетие



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