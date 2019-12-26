Прокуратура установила, из-за чего в Первоуральске появился зеленый снег

Прокуратура озвучила итоги проверки после появления зеленого снега в Первоуральске. Названа причина случившегося.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что 27 ноября этого года сотрудниками АО "Русский хром 1915" производились работы по остановке на плановый осмотр дренажной скважины, в результате чего произошел излив хромсодержащих вод на рельеф местности. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что снег в городе позеленел из-за нарушения требований природоохранного законодательства работниками данного предприятия.

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор внес его руководителю представление с требованием об устранении всех нарушений. Как добавили в прокуратуре, после аварии АО "Русский хром 1915" организовало работы по нейтрализации опасных веществ медным купоросом, а зеленый снег с места излива был вывезен на шламонакопитель.

Как сообщало Накануне.RU, летом этого года жители закрытого Новоуральска пожаловались на странный желто-зеленый дым, накрывший город. На местном предприятии уверяли, что он абсолютно безопасен.