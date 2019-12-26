СМИ: В США начали разрабатывать тактику информационной войны против России

Киберкомандование вооруженных сил США разрабатывает тактику по ведению информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.

США надеются дать отпор в случае вмешательства РФ в американские выборы 2020 года, рассказали изданию американские чиновники.

Среди вариантов воздействия рассматриваются меры против руководства российских служб безопасности, крупных бизнесменов и военных, а также распространение дезинформации с целью внести разлад в среде российских властей, сообщает Regnum.

Ранее основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Иран и Китай пытаются повлиять на начавшуюся в США избирательную президентскую кампанию.

Напомним, в прошлом году в Госдуме предложили внести в законодательство России понятие "информационной войны".

МИД России на основании результатов парламентского или иного расследования смог бы объявлять ту или иную страну находящейся в состоянии "информационной войны против России", заявлял председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.