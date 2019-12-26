В России создадут рейтинг отечественного и иностранного вина

В 2020 году в России появится рейтинг отечественных и импортных вин, имеющихся в продаже в российских магазинах. Его составит Роскачество.

Эксперты ведомства собираются рейтинговать многотиражные вина, они считают, что российский продукт даст фору иностранному.

Основными импортерами вина в Россию являются Испания, Италия, Грузия, Франция и Абхазия. При покупке импортного вина эксперты Роскачества рекомендуют внимательно изучать не только основную этикетку, но и вторую, которая находится на оборотной стороне бутылки, чтобы убедиться в происхождении продукции. Иногда бывает, что на лицевой части этикетки указана одна страна, например Германия, при этом на оборотной этикетке указан реальный адрес производства, которое может находиться в совсем другой стране, предупредили в Роскачестве.

Эксперты также не рекомендуют "гнаться" за громкими названиями винных регионов, таких как Бордо и Бургундия (Франция), если это продукция из низкой ценовой категории, - зачастую такое вино только разливают, но не производят во Франции. Если хочется именно зарубежного недорогого вина, Роскачество рекомендует обратить внимание на Португалию или Молдавию. Если же перед потребителем стоит цель приобрести именно французское вино, но бюджет сильно ограничен, эксперты советуют обратить внимание на южные регионы Франции, например Лангедок (на этикетках на происхождение вина указывает надпись Pays d'Oc), передает ТАСС.

В конце этого года Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии, а СовФед одобрил документ. Парламентарии отмечают, что новый закон фактически заново создает в России отрасль. Но далеко не все остались им довольны. Так, производящие вино из иностранного винматериала фирмы (больше всего их среди производителей игристых вин) потеряют права называть свою продукцию "вино России", они боятся снижения спроса. Те же, кто сам выращивает виноград, довольны: закон протекционистский и всячески их защищает.