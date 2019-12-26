В России создадут рейтинг отечественного и иностранного вина

12 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/roadhelp/opening/, подробнее по ссылке.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/carpentry/balconies/glazing/p44/ по данной ссылке.
YouDo: http://perevozki.youdo.com/pereezd/dlv/veshi/, ссылка на описание.



Экономика В России
Ирония судьбы, или С легким паром, новогодний стол, шампанское (2019) | Фото: кадр из фильма

В России создадут рейтинг отечественного и иностранного вина

В 2020 году в России появится рейтинг отечественных и импортных вин, имеющихся в продаже в российских магазинах. Его составит Роскачество.
Читайте также:

Эксперты ведомства собираются рейтинговать многотиражные вина, они считают, что российский продукт даст фору иностранному.

Основными импортерами вина в Россию являются Испания, Италия, Грузия, Франция и Абхазия. При покупке импортного вина эксперты Роскачества рекомендуют внимательно изучать не только основную этикетку, но и вторую, которая находится на оборотной стороне бутылки, чтобы убедиться в происхождении продукции. Иногда бывает, что на лицевой части этикетки указана одна страна, например Германия, при этом на оборотной этикетке указан реальный адрес производства, которое может находиться в совсем другой стране, предупредили в Роскачестве.

Эксперты также не рекомендуют "гнаться" за громкими названиями винных регионов, таких как Бордо и Бургундия (Франция), если это продукция из низкой ценовой категории, - зачастую такое вино только разливают, но не производят во Франции. Если хочется именно зарубежного недорогого вина, Роскачество рекомендует обратить внимание на Португалию или Молдавию. Если же перед потребителем стоит цель приобрести именно французское вино, но бюджет сильно ограничен, эксперты советуют обратить внимание на южные регионы Франции, например Лангедок (на этикетках на происхождение вина указывает надпись Pays d'Oc), передает ТАСС.

В конце этого года Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии, а СовФед одобрил документ. Парламентарии отмечают, что новый закон фактически заново создает в России отрасль. Но далеко не все остались им довольны. Так, производящие вино из иностранного винматериала фирмы (больше всего их среди производителей игристых вин) потеряют права называть свою продукцию "вино России", они боятся снижения спроса. Те же, кто сам выращивает виноград, довольны: закон протекционистский и всячески их защищает.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России создадут рейтинг отечественного и иностранного вина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: рейтинг, роскачество, российское вино



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети