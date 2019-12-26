В Екатеринбурге без вести пропали зеленоглазая женщина и ее собака-пекинес

В Екатеринбурге пропала женщина, ушедшая гулять с собакой. Ее не могут найти уже неделю.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", разыскивается 41-летняя Анна Гусева. О ней нет никаких сведений с 20 декабря.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, темные волосы, зеленые глаза. На момент пропажи была одета в черные утепленные штаны и бело-розовую горнолыжную куртку. Вместе с женщиной исчезла собака породы пекинес коричнево-черного окраса.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анны Гусевой, просят позвонить руководителю поискового отряда Наталии по номеру 8-9000-44-02-20, либо по линии 02.