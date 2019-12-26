12 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале экс-сотрудника Росреестра приговорили к условному сроку и штрафу за посредничество в получении взятки

Бывшего сотрудника регионального управления Росреестра Сергея Стрельникова приговорили к 5,5 годам лишения свободы условно со штрафом в 2,5 млн рублей за посредничество в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2016 и 2018 гг. при посредничестве обвиняемого главный специалист отдела регионального управления Росреестра Алексей Лунин получил от руководителя коммерческой организации взятки в сумме 30 и 500 тыс. руб.

Добавим, что Лунин заключил досудебное соглашение. Его дело было рассмотрено в особом порядке. Суд признал его виновным в получении взятки и назначил аналогичное наказание.

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На Южном Урале экс-сотрудника Росреестра приговорили к условному сроку и штрафу за посредничество в получении взятки

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Теги: Росреестр, взятка, уголовное дело, суд, приговор,



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