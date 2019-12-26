12 Октября 2020
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Спорт
Евгения Медведева Елизавета Туктамышева (2019) | Фото:instagram.com/jmedvedevaj

Чемпионат России по фигурному катанию будет зрелищнее мирового первенства

26 декабря в Красноярске стартует национальный чемпионат по фигурному катанию. Как минимум в одной дисциплине – женском одиночном катании – он станет зрелищнее европейского и даже мирового первенства, потому что за путевки в сборную (право представлять Россию на Чемпионатах Европы и мира) будут биться гораздо больше, чем три девушки (мест в команде всего три).
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И это в отсутствии Алины Загитовой – действующей Олимпийской чемпионки и чемпионки мира. Незадолго до ЧР девушка объявила о приостановке карьеры. Загитова неудачно выступила в финале Гран-при, хотя по ходу серии показывала неплохие результаты. Эксперты отмечают, что сейчас у Загитовой сильно меняется тело из-за взросления, ей сложнее осваивать новые элементы, без которых составить конкуренцию юным воспитанницам Этери Тутберидзе очень непросто.

Тем не менее, уже справившиеся с пубертатом Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева попробуют это сделать. У Медведевой пока элементов ультра-си нет, но она заметно прибавила в этом сезоне и, возможно, на Чемпионате России продолжит усложнять программу. Туктамышева делает тройной аксель – как и 15-летняя Алена Косторная, бьющая мировые рекорды один за другим. Косторная, вероятно, вселяет надежду в Медведеву и Туктамышеву, потому что доказывает – и без четверных прыжков можно оставаться лидером в этом сезоне. Конечно же, за попадание в сборную будут биться и квадристки Александра Трусова и Анна Щербакова.

Это основные претендентки на победу, но в Красноярске также выступят Софья Самодурова (действующая чемпионка Европы), Станислава Константинова (она, правда, завалила свои выступления на серии Гран-при в этом году). Всего отбор прошли 18 фигуристок.

В мужском одиночном катании фаворитами можно назвать Дмитрия Алиева и Александра Самарина, а также хорошо выступивших на этапах Гран-при Сергея Воронова, Макара Игнатова.

В парном катании на вхождение в тройку лидеров наверняка будут претендовать Евгения Тарасова и Владимир Морозов – они неоднократно становились лидерами национальной сборной, но в этом году нередко уступают Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Последние не слишком удачно выступили в финале Гран-при, но зато по ходу серии прекрасно справлялись с задачей. Не отстают Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

В танцах на льду за лидерство в сборной будут бороться Виктория Синицина – Никита Кацалапов и Александра Степанова – Иван Букин.

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Чемпионат России по фигурному катанию будет зрелищнее мирового первенства

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Теги: чемпионат россии, фигурное катание, алена косторная, евгения медведева, алина загитова



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