ВЦИОМ: Путин стал политиком года

Большинство жителей России назвали политиком года президента Владимира Путина.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 46% жителей страны сочли политиком года именно Путина. Далее идут министр иностранных дел Сергей Лавров (15%) и глава Минобороны Сергей Шойгу (10%).

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского и премьер-министра Дмитрия Медведева политиками года считают 7% и 6% соответственно, сообщает ТАСС.

Напомним, рейтинг доверия Владимиру Путину под Новый год обновил антирекорд – по данным ВЦИОМ, еженедельный опрос граждан на 15 декабря показал, что доверяют президенту 69,3% граждан. Ранее самый низкий результат был в начале августа 2019 года – 70,1%.

Безусловно, это все еще высокий показатель, но и он вызывает скепсис. Во-первых, изначально ВЦИОМ публиковал результаты по спонтанному опросу, то есть респондентам задавали общий вопрос – кому вы верите из политиков? Такую формулировку можно считать наиболее объективной, потому что респонденты сами отвечают и вспоминают фамилии, без давления.

После выборов 2018 года, когда на граждан вывалили массу непопулярных "реформ", о которых никто не просил, рейтинг начал снижаться.