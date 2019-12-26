Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ипотечной ставки в стране.

"Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке, она к концу года снизилась на уровень средний меньше 9%, это, мне кажется, очень хорошие показатели, я бы попросил Минфин, Банк России и профильные ведомства самым внимательным образом за этим наблюдать", — сказал глава государства, сообщает RT.

Тем временем, Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.

Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам. Об этом говорится в докладе ЦБ, подготовленном для обсуждения участниками рынка.

Таким образом, регулятор хочет лишить кредитные организации стимула выдавать ипотечные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.

В ЦБ рассказали, что россияне все больше задерживают выплаты по ипотеке. Почти половина всех ипотечных заемщиков в России имеют дополнительный долг по другим типам кредитов.

Ранее банк ДОМ.РФ начал выдавать жилищные займы под 2%.

Кредиты рассчитаны на покупку жилья на Дальнем Востоке. Ставка 2% годовых действует в течение всего срока кредитования. Получить льготный займ можно с 9 декабря 2019 года до 31 декабря 2024 года.