Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

12 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/samara/pomoshch/remontshin/tag/viezdnoy/, рекомендуем!



Политика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ипотечной ставки в стране.

"Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке, она к концу года снизилась на уровень средний меньше 9%, это, мне кажется, очень хорошие показатели, я бы попросил Минфин, Банк России и профильные ведомства самым внимательным образом за этим наблюдать", — сказал глава государства, сообщает RT.

Тем временем, Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.

Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам. Об этом говорится в докладе ЦБ, подготовленном для обсуждения участниками рынка.

Таким образом, регулятор хочет лишить кредитные организации стимула выдавать ипотечные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.

В ЦБ рассказали, что россияне все больше задерживают выплаты по ипотеке. Почти половина всех ипотечных заемщиков в России имеют дополнительный долг по другим типам кредитов.

Ранее банк ДОМ.РФ начал выдавать жилищные займы под 2%.

Кредиты рассчитаны на покупку жилья на Дальнем Востоке. Ставка 2% годовых действует в течение всего срока кредитования. Получить льготный займ можно с 9 декабря 2019 года до 31 декабря 2024 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Путин, ипотека, жилье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети