Фадеев запустит в интернете масштабное детское шоу

Российский и продюсер Максим Фадеев запустит масштабное детское шоу. "Улица волшебников, 13" будет транслироваться на YouTube.

По словам композитора, он построил за городом большие площади для съемки детских шоу. Как говорит Фадеев, проект схож по масштабу с телешоу "Улица Сезам", но будет отличаться внутренним содержанием.

Кроме того, на территории "Улицы волшебников, 13" будут проводиться музыкальные мероприятия, а сам Фадеев будет вести собственное кулинарное шоу, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, лейбл известного российского продюсера Максима Фадеева MALFA расторг контракты со всеми артистами. Фадеев собирается реструктуризировать компанию и сосредоточиться на нескольких подопечных, тогда как раньше их могло быть несколько десятков.

Продюсер отметил, что исполнители получили авторские права на весь контент безвозмездно. Исключение — два артиста, с которыми ведутся судебные споры (вероятно, среди них может быть Наргиз Закирова или Олег Майами – оба артиста недавно со скандалами покинули лейбл).