12 Октября 2020
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Общество В России
(2019) | Фото: Федеральная пассажирская компания

70 тысяч путешественников встретят Новый год в российских поездах

В новогоднюю ночь пассажирами поездов дальнего следования станут более 70 тыс. человек.

Для них в РЖД приготовили сюрпризы. Детей до 10 лет будут ждать сладкие угощения, а в вагонах-ресторанах будет предложено специальное праздничное меню.

Как говорят в компании, накануне Нового года будут проведены праздничные акции. Так, 27 декабря в скоростных поездах "Аллегро" и "Сапсан" пройдет акция "Волшебный рейс".

На некоторых рейсах маленьких пассажиров поздравят Дед Мороз и Снегурочка, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в новом бланке электронного билета на поезда дальнего следования появилась приписка с просьбой для пассажиров нижних полок пускать к себе посидеть в дневное время тех, кто едет на верхних местах.

Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационное пространство после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.

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70 тысяч путешественников встретят Новый год в российских поездах

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Теги: РЖД, поезда, Новый год



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