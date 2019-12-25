12 Октября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
Северный флот, Мурманск (2015) | Фото: mvestnik.ru

В Мурманской области контрактник погиб во время учений

Во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области погиб военный-контрактник, сообщает ТАСС.

По информации издания, трагедия произошла 24 декабря. Военный скончался от огнестрельного ранения, которое он получил, по предварительным данным, из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием во время учебных стрельб. Врачи боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

Проверку инцидента проводят Северный флот и правоохранительные органы.

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В Мурманской области контрактник погиб во время учений

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Теги: военный, контрактник, Северный флот, ранение



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