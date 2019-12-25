В Мурманской области контрактник погиб во время учений

Во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области погиб военный-контрактник, сообщает ТАСС.

По информации издания, трагедия произошла 24 декабря. Военный скончался от огнестрельного ранения, которое он получил, по предварительным данным, из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием во время учебных стрельб. Врачи боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

Проверку инцидента проводят Северный флот и правоохранительные органы.