11 Октября 2020
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В квартире министра здравоохранения Саратовской области прошел обыск

Правоохранительные органы провели обыски в квартире министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ряда других сотрудников областного минздрава.

Как сообщил сама Мазина, это связно с уголовным делом о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник.

По версии следствия, в 2018 году региональный минздрав заключил с фирмой два госконтракта на поставку рентген-аппаратов стоимостью более 49 миллионов рублей для детских поликлиник.

По данным прокуратуры, медицинское оборудование не соответствовало ГОСТ и было более дешевым, чем то, на которое проводился аукцион, передает РИА Новости.

Ранее против замминистра здравоохранения Якутии было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при реализации госзакупок.

Установлено, что подозреваемая, используя свое служебное положение, при проведении конкурса на закупки партии ланч-боксов для республиканской больницы, добилась внесения изменений, выгодных для одного из участников конкурса.

Сообщалось, что силовики проводили обыски в здании министерства здравоохранения Якутии.

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В квартире министра здравоохранения Саратовской области прошел обыск

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Теги: минздрав саратовской области, обыски



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