11 Октября 2020
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Общество В России
коллаж мигранты миграция гастарбайтер Россия (2012) | Фото: Накануне.RU

В Общественной палате заявили, что государство принимает поток мигрантов, но ничего не делает для их адаптации

Многие мигранты не понимают русского языка, а государство принимает поток мигрантов, но не делает ничего для их адаптации. "Им дают разрешение на работу, но при этом они не могут связать и двух предложений". Об этом заявил в Общественной палате (ОП) РФ зампредседателя Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис на кругом столе "Динамика геополитической ситуации в Средней и Центральной Азии - риски для России".
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Круглый стол состоялся в рамках проекта "Россия - Евразия: культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия", реализуемого Фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки с ноября 2019 года.

В описании проекта отмечается, что значительная часть рисков для России переместилась в Среднюю Азию, о чем недавно заявлял глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Кирис подчеркнул, что проблему нужно решать на федеральном уровне.

Накануне.RU писало о том, что после распада СССР Средняя Азия покрыла и перекрыла убыль населения всех бывших республик. Так, население Таджикистана выросло в 1,8 раза, Узбекистана и Туркмении - в 1,7 раза, Киргизии - в 1,5 раза. Общая численность населения пяти стран Средней Азии выросла с 56 млн до 83 млн, а по отношению к населению России их доля выросла с 38% до 57%.

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В Общественной палате заявили, что государство принимает поток мигрантов, но ничего не делает для их адаптации

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Теги: миграция, мигрант



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